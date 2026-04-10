Sabato e domenica prossimi, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin andrà in onda con un orario diverso rispetto al solito, spostandosi di mezz’ora più tardi. Tra gli ospiti previsti, ci saranno personaggi del mondo dello spettacolo pronti a condividere aspetti della propria vita privata. La trasmissione proporrà interviste su musica, relazioni sentimentali e altri temi di interesse, offrendo anticipazioni sui contenuti di questa edizione del fine settimana.

Musica, amore, nuovi appuntamenti televisivi e tante interviste che ci racconteranno il privato dei volti dello spettacolo: ecco tutto quello che vedremo a ‘Verissimo’ in questo fine settimana. Ma c’è una novità. Da domenica 12 aprile, Verissimo slitta di mezz’ora nel palinsesto Mediaset: la trasmissione inizierà alle 16.30 (anzichè alle 16) come già avviene il sabato. Perché Verissimo cambia orario e si accorcia di mezz’ora. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram della trasmissione e subito si è scatenato il mondo dei social. Lo slittamento del programma avrebbe due ripercussioni strategiche per la rete. Innanzitutto, la... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Verissimo, ospiti e anticipazioni dell’11 e 12 aprile. Il salotto di Silvia Toffanin cambia orario: ecco perché slitta di mezz’ora

Verissimo, ospiti dell’11 e 12 aprile 2026: Ibiza Altea e Cristiano Malgioglio nel salotto di Silvia ToffaninIl weekend di Verissimo si prepara a regalare due puntate ricche di volti amati, racconti intensi e momenti che faranno discutere.

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La primavera fa cambiare la programmazione di Canale 5: Silvia Toffanin alla domenica parte più tardi - facebook.com facebook