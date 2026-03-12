Proiezione speciale de La lezione | il regista Stefano Mordini dialoga con il pubblico su temi e retroscena del film

Sabato 14 marzo alle 21, il Cinema Italia di Faenza propone una proiezione speciale del film “La lezione”. Dopo la proiezione, il regista Stefano Mordini sarà presente in sala per incontrare gli spettatori e discutere con loro sui temi e i retroscena del film. L’evento offre l’opportunità di ascoltare direttamente dal regista dettagli sul progetto cinematografico e di condividere impressioni con il pubblico.

L'iniziativa si inserisce nella regolare programmazione del film - che vede tra gli interpreti Stefano Accorsi e Matilda De Angelis - nella sala gestita dal circuito Cinemaincentro e rappresenta un'occasione particolarmente significativa per vederlo e viverlo arricchiti da un momento di confronto e approfondimento. La presenza del regista offrirà infatti agli spettatori la possibilità di scoprire da vicino il percorso creativo del film, i retroscena della sua realizzazione e le scelte narrative e stilistiche che ne hanno guidato la costruzione.

