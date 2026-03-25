Lucca Film Festival il Premio Oscar Fisher Stevens incontra scuole e pubblico martedì 31 marzo

Il Lucca Film Festival si apre il 31 marzo 2026 con un evento speciale presso il Cinema Centrale. Durante la giornata, il regista e vincitore di un Premio Oscar terrà un incontro con studenti e pubblico, offrendo un'occasione di dialogo diretto. La manifestazione proseguirà con vari appuntamenti dedicati al cinema e alla cultura cinematografica.

LUCCA FILM FESTIVAL Lucca, 31 marzo 2026 co Cinema Centrale Primo degli Incontri speciali di primavera del Lucca Film Festival con l’attore, regista e produttore Premio Oscar statunitense Fisher Stevens in un doppio evento per le scuole e per il pubblico con la proiezione in versione originale sottotitolata del documentario “ The Cove – La baia dove muoiono i delfini ”, Premio Oscar 2009 Ingresso gratuito fino a esaurimento posti In attesa della sua prossima edizione, che si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, il Lucca Film Festival organizza una serie di incontri speciali con ospiti internazionali con la direzione artistica di Nicola Borrelli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lucca Film Festival, il Premio Oscar Fisher Stevens incontra scuole e pubblico martedì 31 marzo Articoli correlati Fisher Stevens: ritratto dell’attore Premio Oscar che aprirà il Lucca Film FestivalE’ notizia di poche ore fa che questa primavera, ad aprire ufficialmente la nuova edizione del Lucca Film Festival, ci sarà un evento molto speciale. FEFF AROUND dal 24 al 31 marzo eventi per l’anteprima del Far East Film FestivalSe il conto alla rovescia per il Far East Film Festival 28 continua a ticchettare, non ci sarà bisogno di aspettare fino al 24 aprile per respirare... Tutti gli aggiornamenti su Lucca Film Festival Temi più discussi: Film Festival ’26. Fisher Stevens al Centrale; Fisher Stevens al Lucca Film Festival per un evento speciale; ‘La più piccola’, in sala il film con Nadia Melliti; Lucca, il poeta Valerio Magrelli sabato 21 marzo apre Francesco. Ottocento anni dopo: pensiero, storia, poesia, musica. Film Festival ’26. Fisher Stevens al CentraleIn attesa della sua prossima edizione, che si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre, il Lucca Film Festival organizza una serie di incontri speciali con ospiti internazionali con la direzione artistica ... lanazione.it Lucca, il premio Oscar Fisher Stevens per il Lucca Film FestivalIn attesa della sua prossima edizione, che si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, il Lucca Film Festival organizza una serie di incontri speciali con ospiti internazionali con la direzione artis ... mediterranews.org Primo degli Incontri speciali di primavera del Lucca Film Festival con l'attore, regista e produttore Premio Oscar statunitense Fisher Stevens in un doppio evento per le scuole e per il pubblico con la proiezione in versione originale sottotitolata del documentario - facebook.com facebook Lucca film Festival organizza il primo degli Incontri speciali di primavera con l'attore, regista e produttore Premio Oscar statunitense Fisher Stevens x.com