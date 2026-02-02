Comune spera di incassare 2 milioni di euro dalle multe stradali

La giunta di Aversa ha deciso di destinare i soldi raccolti dalle multe stradali del 2026. Il Comune punta a incassare circa 2 milioni di euro con le sanzioni, che serviranno a finanziare vari progetti. La decisione arriva dopo l’approvazione ufficiale e ora si attende l’iter per mettere in atto la strategia.

Ha approvato la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada per l’anno 2026 La giunta comunale di Aversa ha approvato la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada per l’anno 2026. La delibera, la numero 10 del 27 gennaio 2026, è stata adottata nel corso della seduta presieduta dal sindaco Francesco Matacena, con sette assessori presenti su otto. Secondo le stime dell’ente, il gettito complessivo atteso dalle multe stradali ammonta a oltre 2 milioni di euro, tra ruoli coattivi e versamenti volontari. Al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, dei costi di notifica e dell’aggio, la somma effettivamente disponibile e vincolata per legge, pari al 50% dei proventi, è di 578.🔗 Leggi su Casertanews.it

