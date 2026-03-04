10eLotto | in Campania tripletta da 20mila euro

Nel concorso del 3 marzo, il 10eLotto ha assegnato tre vincite da 20.000 euro ciascuna in Campania. Le triple sono state registrate in diverse località della regione, con i premi distribuiti a giocatori che avevano puntato su numeri specifici. La notizia si diffonde tra gli appassionati di gioco, mentre le vincite vengono ufficialmente confermate dagli organizzatori.

Il 10eLotto sorride alla Campania. Nel concorso di martedì 3 marzo centrate tre vincite per un totale di 20mila euro: a Casapulla, in provincia di Caserta, realizzato un 7 da 8mila a euro in via Nazionale Appia, a cui si aggiungono due colpi da 6mila euro, a Mercato San Severino (SA) in corso Umberto I, e San Martino Valle Caudina (AV) in corso Vittorio Emanuele, entrambi grazie a due 6 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 32,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 718 milioni da inizio anno.