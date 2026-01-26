Un impegno concreto per formazione e prevenzione | l' associazione Dino Amadori al 13esimo corso di Patologia Vulvo-Perineale

L'associazione Dino Amadori ha partecipato al 13esimo corso di Patologia Vulvo-Perineale, svoltosi a Firenze. L'evento, dedicato alla formazione e alla prevenzione, ha visto la partecipazione di numerosi specialisti del settore medico nazionale, offrendo un'importante occasione di confronto e aggiornamento sulle più recenti evidenze scientifiche nel campo.

L’Associazione Dino Amadori al 13esimo corso di “Patologia Vulvo-Perineale. e non solo” a Firenze: patrocinio e impegno concreto nella formazione medico-scientifica Firenze ha ospitato sabato il 13esimo corso di “Patologia Vulvo-Perineale. e non solo”, un appuntamento di alto profilo scientifico che ha riunito numerosi specialisti del panorama medico nazionale. Tra i protagonisti dell’iniziativa, l’associazione Dino Amadori, che ha preso parte all’evento concedendo il proprio patrocinio e confermando il suo crescente ruolo nell’ambito della divulgazione scientifica e della formazione medico-specialistica.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Prevenzione e salute a scuola: nel 2026 debutta il nuovo progetto dell’associazione Dino AmadoriNel 2026, l’associazione Dino Amadori lancerà un nuovo progetto dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute nelle scuole primarie di Forlì.

Leggi anche: Gestione delle patologie ostetriche e ginecologiche, convegno con l'associazione Dino Amadori

