Benevento proposta di cittadinanza onoraria per l’oncologo Paolo Ascierto

Il sindaco di Benevento, Mastella, ha annunciato l’avvio dell’iter per conferire la cittadinanza onoraria all’oncologo Paolo Ascierto, riconosciuto come il migliore al mondo nella cura del melanoma. Questa proposta mira a rendere omaggio alle eccellenze nate nel Sannio e a valorizzare il contributo di Ascierto nel campo dell’oncologia. L’iniziativa sottolinea l’importanza di riconoscere e celebrare i talenti locali di livello internazionale.

«Il Sannio ha dato i natali ad un'eccellenza planetaria nel campo dell'oncologia ed è doverosamente opportuno che il capoluogo gli renda omaggio e merito: per questo ho dato mandato all'assessore alla Cultura Tartaglia Polcini affinché prepari il provvedimento, che sarà ratificato in un'imminente seduta di Giunta come proposta al Consiglio comunale cui compete il via libera definitivo, per la cittadinanza onoraria a Paolo Ascierto, recentemente incoronato quale miglior oncologo al mondo nella cura del melanoma dall'autorevole piattaforma americana Expertise».Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

