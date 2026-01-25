Mastella | Cittadinanza onoraria di Benevento a Paolo Ascierto | provvedimento presto in Giunta

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha annunciato che la Giunta comunale prossimamente delibererà sulla cittadinanza onoraria a Paolo Ascierto, riconoscendo le sue eccellenti capacità nel campo dell’oncologia. Ascierto, originario di Benevento, è stato recentemente premiato come miglior oncologo al mondo nella cura del melanoma. La proposta, preparata dall’assessore Tartaglia Polcini, sarà successivamente sottoposta al voto del Consiglio comunale.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Il Sannio ha dato i natali ad un'eccellenza planetaria nel campo dell'oncologia ed è doverosamente opportuno che il capoluogo gli renda omaggio e merito: per questo ho dato mandato all'assessore alla Cultura Tartaglia Polcini affinché prepari il provvedimento, che sarà ratificato in un'imminente seduta di Giunta come proposta al Consiglio comunale cui compete il via libera definitivo, per la cittadinanza onoraria a Paolo Ascierto, recentemente incoronato quale miglior oncologo al mondo nella cura del melanoma dall'autorevole piattaforma americana Expertise", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

