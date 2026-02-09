Fiducia nei giovani dirigenti Serve una figura per la continuità
Il sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno, ha preso parte a un dibattito del Pd dedicato alla politica giovanile. Durante l’intervento, Bongiorno ha sottolineato la necessità di puntare su giovani dirigenti e di trovare una figura che garantisca continuità all’interno del partito. La discussione si è concentrata sulle sfide e le opportunità per rafforzare il ruolo dei giovani nella politica locale.
Ospitiamo l’intervento del sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno nell’ambito del dibattito politico nel Pd. Il percorso di Ri-generazione non è stato uno slogan, ma una scelta chiara: tornare alla politica e alle proposte, partecipazione invece che rottura, inclusione e non rottamazione. Un modello che ha permesso al Partito Democratico di reggere in una fase complessa e coinvolgere la base, iscritti ed elettori, producendo attraverso il confronto un programma politico di governo del territorio. La valorizzazione di una nuova classe dirigente, in particolare dei trentenni, ha dimostrato che il rinnovamento funziona quando è accompagnato da fiducia, supporto e responsabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
