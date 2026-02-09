Il sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno, ha preso parte a un dibattito del Pd dedicato alla politica giovanile. Durante l’intervento, Bongiorno ha sottolineato la necessità di puntare su giovani dirigenti e di trovare una figura che garantisca continuità all’interno del partito. La discussione si è concentrata sulle sfide e le opportunità per rafforzare il ruolo dei giovani nella politica locale.

Ospitiamo l’intervento del sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno nell’ambito del dibattito politico nel Pd. Il percorso di Ri-generazione non è stato uno slogan, ma una scelta chiara: tornare alla politica e alle proposte, partecipazione invece che rottura, inclusione e non rottamazione. Un modello che ha permesso al Partito Democratico di reggere in una fase complessa e coinvolgere la base, iscritti ed elettori, producendo attraverso il confronto un programma politico di governo del territorio. La valorizzazione di una nuova classe dirigente, in particolare dei trentenni, ha dimostrato che il rinnovamento funziona quando è accompagnato da fiducia, supporto e responsabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Fiducia nei giovani dirigenti. Serve una figura per la continuità"

Approfondimenti su Cantagallo Bongiorno

Il Bologna ha bisogno di rimettersi in carreggiata e riprendere fiducia.

Dopo la recente vittoria contro il Chievo, l’attenzione si concentra sulla continuità del Milan, con particolare attenzione ai giovani talenti della rosa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

In Good Company with John Gibbs | Caroline Derbyshire

Ultime notizie su Cantagallo Bongiorno

Argomenti discussi: Fiducia nei giovani dirigenti. Serve una figura per la continuità; I metal detector a scuola sono davvero una buona idea?; La Preside (Raiuno). Come una dirigente può fare la differenza a scuola.

Per IMPOSSIBILE 2024 investiamo nella fiducia dei giovaniAl giorno d’oggi la fiducia è un bene a rischio e sono tanti i segnali che dimostrano un contesto di ingiustizia intergenerazionale, che rischia di compromettere il futuro dei giovani. Crediamo sia ... savethechildren.it

Fiducia nei giovani, no all'Under 23. Vieira e Blazquez presentano il progetto del GenoaIl Genoa crede nei giovani e costruisce una nuova casa per il proprio settore giovanile, alla Badia di Sant’Andrea, teatro anche della presentazione dei finalisti dell’European Golden Boy 2025. A ... tuttomercatoweb.com

Primo gol in Serie B per l’ex centrocampista del Milan, Mattia Liberali, nel match in corso contro la Reggiana: una rete che vale il momentaneo vantaggio di 1-0 per i padroni di casa del Catanzaro. Diamo fiducia ai giovani. uscatanzaro1929official #footb facebook

Carlos Augusto: “I giovani Lavorano con noi e gli diamo fiducia. Giochiamo sempre per vincere e…” x.com