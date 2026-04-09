Milano-Cortina gli atleti in udienza da Papa Leone XIV Fontana | Dai Giochi valori destinati a durare nel tempo

Il 9 aprile 2026, nella Città del Vaticano, il presidente della regione Lombardia e l’assessore alla Montagna ed Enti locali hanno incontrato il Papa durante un’udienza riservata agli atleti olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026. Fontana ha commentato che i valori trasmessi dai Giochi sono destinati a durare nel tempo. La visita si è svolta in un clima di confronto e condivisione tra rappresentanti istituzionali e atleti.

Città del Vaticano, 9 aprile 2026 - I l presidente della Giunta regionale della Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore alla Montagna ed Enti locali, Massimo Sertori, hanno incontrato Papa Leone XIV durante l'udienza con gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 . "In un tempo segnato da rivalità e conflitti- ha detto Fontana - lo sport ha dimostrato di essere una occasione fenomenale di incontro tra le persone, ognuna con la propria storia fatta di gesti, fatiche, attese, cadute e ripartenze. Le Paralimpiadi in particolare sono state percepite anche come motore di cambiamento culturale e di abbattimento delle barriere. Centrale è stato il tema dell'accessibilità, con l'obiettivo di garantire Giochi fruibili da tutti e generare un'eredità materiale e immateriale destinata a durare oltre l'evento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano-Cortina, gli atleti in udienza da Papa Leone XIV. Fontana: “Dai Giochi valori destinati a durare nel tempo” Milano Cortina 2026, Papa Leone XIV invoca una tregua olimpica in occasione dei GiochiIl Pontefice afferma che non sono i vincitori a scrivere la storia, ma coloro che si dedicano a salvare gli oppressi. Milano Cortina, Sofia Goggia da Papa Leone XIV: "Immenso privilegio"Anche Sofia Goggia tra le atlete gli atleti di Olimpiadi e Paralimpiadi ricevuto da Papa Leone XIV in Vaticano giovedì mattina. Temi più discussi: Stati Uniti d'America; Milano-Cortina 2026: si chiudono i Giochi Olimpici Invernali; Danimarca - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026; Cechia - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026. Gli azzurri di Milano Cortina accolti da Papa LeonePapa Leone ha incontrato gli atleti paralimpici italiani dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. 'Oggi e' stata una giornata indimenticabile', ... sport.tiscali.it Olimpiadi, Papa Leone XIV incontra gli atleti di Milano CortinaGli azzurri protagonisti dei Giochi invernali ricevuti in Vaticano dal Pontefice. Da Goggia a Lollobrigida: Giornata unica. Brignone: Quanta gentilezza nelle sue parole È una giornata piena di em ... tg24.sky.it Papa Leone XIV accoglie in udienza le stelle di Milano Cortina 2026. I medagliati e i quarti classificati azzurri dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 sono stati ricevuti in udienza da Papa Leone XIV nella Sala Clementina, seconda loggia d - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV agli atleti: in tempi di #guerre, lo sport promuove la logica dell’ #incontro @Coninews @milanocortina26 @giomalago @andreaabodi @SportGoverno Le parole del #Papa durante l'udienza in Vaticano con gli atleti dei Giochi Olimpici e P x.com