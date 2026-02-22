Resoconto risultato e gol della dichiarazione dei Gunners nel derby del nord di Londra

Eberechi Eze ha deciso ancora una volta il derby del nord di Londra, segnando una doppietta che ha portato l'Arsenal a vincere 4-1 contro il Tottenham. La sua prestazione decisiva ha cambiato le sorti della partita, portando i Gunners a conquistare una vittoria importante in trasferta. Il giocatore ha sfruttato al meglio le occasioni create, dimostrando grande efficacia sotto porta. La gara si è accesa fin dai primi minuti, con Eze protagonista assoluto.

2026-02-22 20:47:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Eberechi Eze ha deciso ancora una volta il derby del nord di Londra, segnando una doppietta mentre l’Arsenal ha battuto il Tottenham per 4-1 fuori casa. Fin dall’inizio la squadra di Mikel Arteta si è imposta in territorio ostile. Il Tottenham si è ritirato in un blocco compatto e raramente è riuscito a sfuggirgli; alla mezz’ora avevano ottenuto solo il 27% di possesso palla e un solo tiro. La pressione finalmente ha detto al 32esimo minuto. Saka ha battuto il suo marcatore vicino alla linea di fondo e ha risposto a Eze, che ha aggiustato i piedi e ha tirato al volo da distanza ravvicinata per portare l’Arsenal in vantaggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

