flotta fantasma russa nel nord europa 14 paesi pronti a sequestrarla baltico in allerta

Quattordici paesi del Nord Europa si preparano a sequestrare una flotta russa che si aggira nel Baltico. La tensione cresce mentre le nazioni vicine si coordinano per bloccare questa presenza che minaccia la sicurezza nella regione. La decisione arriva dopo che l’Europa ha deciso di agire senza aspettare, rompendo gli indugi sulla questione energetica e militare con Mosca.

L’Europa del nord ha deciso di rompere gli indugi lanciando una sfida diretta alla logistica energetica di Mosca. Attraverso una lettera congiunta inviata all’Organizzazione marittima internazionale, quattordici nazioni costiere hanno formalizzato una minaccia che potrebbe cambiare drasticamente il corso economico del conflitto in Ucraina. Al centro del contendere c’è la cosiddetta flotta ombra russa, ovvero quel complesso sistema di petroliere vetuste e prive di assicurazioni standard che il Cremlino utilizza per esportare il proprio greggio aggirando le sanzioni internazionali. La mossa dei paesi baltici e del mare del nord non è solo una questione di sicurezza marittima, ma rappresenta una vera e propria arma geopolitica volta a prosciugare i forzieri che alimentano la macchina bellica di Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il 22 gennaio, le forze navali francesi hanno sequestrato nel Mediterraneo una petroliera sospettata di essere collegata alla cosiddetta flotta fantasma russa.

