L' odissea del Torino-Milano | treno bloccato a Vercelli passeggeri al caldo e ritardi infiniti

Giovedì 9 aprile, un problema tecnico ha causato l'interruzione del servizio ferroviario tra Torino e Milano, con un treno che si è fermato a Vercelli. I passeggeri sono rimasti al caldo a bordo del convoglio, mentre i ritardi si sono protratti per diverso tempo. La situazione ha coinvolto numerose persone che si sono trovate a dover affrontare una lunga attesa senza indicazioni precise sui tempi di ripresa del servizio.

Un serio problema tecnico ha interrotto la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Milano nel tardo pomeriggio di giovedì 9 aprile, trasformando il rientro dei pendolari in una lunga attesa documentata dai racconti di chi era a bordo.L'origine del bloccoTutto è iniziato intorno alle 17,50. Il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Blocco su treno da Chilivani: passeggeri intrappolati per un’ora nell’Odissea ferroviariaUn treno da Chilivani bloccato per un’ora a causa di un guasto al passaggio a livello: il caos a bordo e la frustrazione dei passeggeri È un episodio... Biglietti e abbonamenti aumentano, i ritardi pure: da Terni a Roma in treno è sempre più un’odisseaL’analisi del comitato “Vita da pendolari”: “Trasporti ferroviari al collasso e territori penalizzati. Temi più discussi: L'odissea del Torino-Milano: treno bloccato a Vercelli, passeggeri al caldo e ritardi infiniti; Odissea sui treni in Puglia, deviazioni via Roma e corse spezzate: Andare verso Nord è un'impresa; L’ha cercato in monopattino per un mese, odissea a lieto fine per il micione Nori; Caos treni sulla Torino-Milano: linea bloccata per guasto a Vercelli. Milano - Torino, i corridori al via e gli orari tv: a sorpresa ci sarà anche RoglicNella settimana che porta verso la Milano - Sanremo, prima classica monumento della stagione, il calendario del ciclismo professionistico propone anche la Milano- Torino, la più antica tra le corse ... it.blastingnews.com La Milano-Torino fa 150 anni, ecco il percorsoQuest'anno festeggia 150 anni, la prima edizione è datata 1876. Torna la Milano-Torino, la corsa più antica del mondo. Nel suo albo d'oro i nomi di grandi campioni e giovani promettenti. Il più ... rainews.it L'ultima news: Torino si candida a ospitare i turisti della Design Week di Milano. L'ultimo esempio di un trend invisibile ma epocale: la trasformazione di questi centri in città satellite di Milano. Con il cambiamento più atteso all'orizzonte. Ora su milanocittastato.i - facebook.com facebook Linea ferroviaria Torino-Milano interrotta il 12 aprile e il 19 aprile per lavori nella stazione di Novara x.com