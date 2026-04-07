Biglietti e abbonamenti aumentano i ritardi pure | da Terni a Roma in treno è sempre più un’odissea

I prezzi dei biglietti e degli abbonamenti per i treni sulla linea Terni-Roma sono saliti negli ultimi tempi, così come sono aumentati i ritardi dei convogli. I pendolari che ogni giorno percorrono questa tratta si trovano ad affrontare una situazione complicata, con tempi di viaggio più lunghi e servizi meno affidabili. La situazione si fa sempre più difficile per chi si affida al trasporto ferroviario per raggiungere la capitale.

L’analisi del comitato “Vita da pendolari”: “Trasporti ferroviari al collasso e territori penalizzati. Apprezziamo la posizione netta e coraggiosa dell’assessore Francesco De Rebotti” I costi aumentano, i ritardi pure: la “Vita da pendolari” è sempre più un’odissea, soprattutto nella tratta Terni-Roma. A rimettere ancora una volta la difficilissima situazione di chi ogni giorno si sposta per ragioni di studio e lavoro è – appunto – il comitato spontaneo “Vita da pendolari” che raggruppa pendolari da Terni e dalle aree limitrofe, accomunati dallo stesso “destino”. Il comitato parla di “una situazione ormai fuori controllo e inaccettabile: i collegamenti ferroviari tra i nostri territori e Roma sono al collasso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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