Blocco su treno da Chilivani | passeggeri intrappolati per un’ora nell’Odissea ferroviaria

Un treno partito da Chilivani si ferma improvvisamente e rimane bloccato per un’ora. I passeggeri si trovano intrappolati a bordo, senza poter scendere, mentre il traffico ferroviario si blocca. La causa? un guasto al passaggio a livello. La frustrazione cresce tra chi aspetta di ripartire, ormai da troppo tempo. È un episodio che si ripete spesso sui binari sardi, ma resta sempre una situazione difficile da gestire.

Un treno da Chilivani bloccato per un'ora a causa di un guasto al passaggio a livello: il caos a bordo e la frustrazione dei passeggeri È un episodio ormai tipico della vita quotidiana dei pendolari sardi, ma non per questo meno inquietante. Oggi, 6 febbraio 2026, il treno regionale 4755 partito da Chilivani verso Cagliari è rimasto bloccato per oltre un'ora alla stazione di Abbasanta, a causa di un guasto tecnico al passaggio a livello. Lo scontro tra il convoglio ferroviario e il problema meccanico ha generato un vero e proprio caos, con decine di passeggeri costretti a attendere, senza sapere esattamente quanto tempo sarebbe durato lo stop, e senza poter contare su informazioni chiare o tempi certi.

