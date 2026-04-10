A partire dal 13 aprile 2026, un nuovo responsabile guiderà i servizi sociali nell’area di Lodi, assumendo il ruolo di Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito. Si tratta di uno psicologo che entrerà in carica per sovrintendere alle attività e alla gestione delle politiche sociali locali. La nomina è stata comunicata dall’amministrazione comunale, che ha annunciato ufficialmente l’avvicendamento.

L’amministrazione dei servizi sociali nell’area lodigiana cambia guida: il 13 aprile 2026 Stefano Boggi assumerà ufficialmente le funzioni di Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi. Il nuovo incaricato, che guiderà l’ufficio per un biennio, succede a Ilaria Gandini, la quale ha gestito il ruolo dal 2022 fino ad aprile 2026. Un profilo tecnico tra gestione sanitaria e pedagogia. La scelta ricade su una figura con solide basi cliniche e gestionali. Boggi, laureato in psicologia e neuropsicologia presso l’Università di Parma, porta con sé un bagaglio accademico arricchito da due master specialistici. La sua preparazione tecnica è stata ulteriormente consolidata attraverso l’abilitazione ottenuta presso Polis Lombardia, istituto dedicato alla formazione manageriale per i direttori delle aziende sanitarie della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lodi, nuovi vertici per i servizi sociali: arriva lo psicologo Boggi

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