La struttura è attiva da fine 2023, ma si è arricchita di nuovi spazi e nuovi servizi per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini Grazie agli interventi di ristrutturazione finanziati dai fondi del Pnrr, la Casa di comunità di Macherio di via Italia 13 si è rifatta il look. La struttura, che serve un bacino di 50mila cittadini tra i comuni di Vedano, Biassono, Sovico, Albiate e Triuggio oltre che di Macherio oggi si presenta con una serie di spazi e di servizi ampliati e rinnovati. A questi servizi si aggiunge ora anche l’ambulatorio medico diurno, collegato al servizio di continuità assistenziale. L’ambulatorio medico sarà quindi attivo 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle ore 24. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Apre ufficialmente la nuova Casa di comunità: arriva anche lo psicologo e il punto prelieviNascono con l’obiettivo di integrare l’assistenza sanitaria di base offrendo cure di prossimità continue, riducendo così gli ingressi in ospedale e...

Servizi sul territorio. Una Casa di comunità anche per la zona SudAlla fine del mese di marzo saranno pronte le prime settanta case di comunità in Toscana.

Temi più discussi: Al via nuovi servizi per gli amici animali; TIM e Microsoft insieme per innovazione AI e sovranità digitale; Nuovi servizi per la Casa di comunità: arriva anche il diabetologo, il cardiologo e lo psicologo; Lanciano, studenti in aiuto dei cittadini sui nuovi servizi digitali.

Nuovi servizi per l’ospedale di TivoliDal nuovo blocco neonatale all’emodinamica aperta h24, con l’aggiunta di nuovo personale, dal progetto pilota sull’ictus agli interventi per migliorare la struttura. Tante novità per questo ospedale ... quotidianosanita.it

Inps, arriva il portale web per i genitori: oltre 300 tra bonus e servizi in un click. Roccella: «Presto nuovi fondi per le famiglie»Un unico spazio digitale utile per orientarsi tra bonus, congedi e servizi per famiglie e genitori. Arriva il nuovo portale web dell'Inps ... msn.com

Salute in Sicilia, tra nuovi servizi e nodi PNRR: hospice a Salemi, digitalizzazione e ... #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook