Questa mattina il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi torna a salire, raggiungendo i 61 punti. L’apertura dei mercati mostra un nuovo rialzo, con gli investitori che osservano attentamente i movimenti dei titoli di Stato. La situazione continua a creare attenzione tra chi cerca opportunità di investimento sicure e redditizie.

Ancora un rimbalzo in apertura per il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e di quelli tedeschi. Lo spread Btp-Bund è tornato a 61 punti nelle prime ore di apertura dei mercati del 30 gennaio, dopo diversi giorni in cui era riuscito a rimanere tra i 57 e i 58. Ancora bloccata la traiettoria di riduzione del differenziale che aveva caratterizzato la seconda parte del 2025. I mercati sono inquieti per varie ragioni. Da una parte gli Usa continuano a minacciare di un attacco l’Iran e hanno spostato una rilevante flotta militare in Medio Oriente. Dall’altra, nella giornata di oggi, Trump annuncerà il successore di Jermoe Powell a capo della Fed, anche se mancano ancora tre mesi alla fine del mandato dell’attuale presidente della banca centrale statunitense. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund in rialzo a 61 punti, in quali titoli di Stato investire

Approfondimenti su Spread Btp Bund

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si amplia a 61 punti, segnando un nuovo aumento dopo il calo che aveva portato il differenziale sotto i 60 punti venerdì 23 gennaio.

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 68 punti, proseguendo la tendenza di fine anno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Spread Btp Bund

Argomenti discussi: Lo spread Btp-Bund apre stabile a 62 punti base; Spread Btp-Bund in calo a 57 punti, collocati 1,2 miliardi di titoli di Stato all’asta; Lo spread tra Btp e Bund in avvio scende a 58,8, aggiorna minimi 2008; Btp e spread, ecco perché l’Italia starà benone.

Spread Btp-Bund in rialzo a 61 punti, in quali titoli di Stato investireDopo alcuni giorni sotto quota 60, lo spread tra Btp e Bund è tornato in apertura a 61 punti, allontanandosi dai competitor europei ... quifinanza.it

Lo spread tra Btp e Bund apre poco mosso a 61 puntiLo spread tra Btp e Bund apre poco mosso. Il differenziale tra i due titoli di Stato avvia la giornata a 61 punti dai 60,6 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,44%. In se ... ansa.it

Lo spread tra Btp e Bund chiude in marginale rialzo a 60,6 punti base. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,44% #ANSA x.com

Lo spread BTP-Bund ai minimi dal 2008 e la stabilità politica sostengono la fiducia dei mercati; la revisione del rating di S&P prevista per venerdì potrebbe confermare il giudizio positivo già espresso da Moody’s e Fitch. - facebook.com facebook