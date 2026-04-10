Nella giornata di ieri, il dibattito politico italiano si è fatto più acceso dopo l’intervento del presidente del Consiglio in Parlamento. Durante una discussione, si sono verificati momenti di tensione tra un parlamentare e un giornalista noto, con frasi come

Il dibattito politico in Italia è piuttosto acceso e ieri, dopo l’informativa del presidente del Consiglio in Aula, gli animi nelle opposizioni si sono ulteriormente riscaldati. Nello studio di Porta a Porta si è generato un alterco in tal senso tra il dem Giuseppe Provenzano e il padrone di casa, Bruno Vespa, che ha scatenato una bagarre politica. Durante una discussione tra lo stesso Provenzano e Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia, il giornalista ha invitato l’esponente dem a lasciar parlare il suo interlocutore a fronte di una precedente sua esposizione. “Stavamo interloquendo, dottor Vespa, è legittimo, siamo in uno studio democratico ”, ha replicato Provenzano, dettando le regole in casa del giornalista, che di fatti ha risposto: “Vuole venire al posto mio?”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Dovrebbe sedersi lì”, “Non glielo consento”. Scontro tra Provenzano e Bruno Vespa

Bruno Vespa esplode in diretta dopo una battuta di Provenzano: “Non glielo consento, stia zitto” | VIDEODurissimo scontro a Porta a Porta tra il conduttore Bruno Vespa e il deputato del Pd Giuseppe Provenzano: una battuta dell’onorevole ha fatto perdere...

Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: “Stia zitto, non glielo consento”Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD.

Temi più discussi: Vespa esplode a Porta a Porta contro Provenzano: Non glielo consento!; Vespa esplode a Porta a Porta contro Provenzano: Non glielo consento!; Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: Stia zitto, non glielo consento; Vespa esplode a Porta a Porta contro Provenzano: Non glielo consento!.

Bruno Vespa furioso con Provenzano che scherza su sua parzialità: Non glielo consento, stia zittoDurante la puntata di Porta a Porta andata in onda giovedì sera, Bruno Vespa si è infuriato con Giuseppe Provenzano. Il deputato del Partito Democratico era stato appena ripreso dal conduttore per a ... repubblica.it

Bruno Vespa furioso con Giuseppe Provenzano, scontro a Porta a Porta: Non glielo consento, stia zitto. Cos'è successoL'episodio nella puntata di ieri, giovedì 9 aprile: il conduttore ha perso la pazienza con il deputato del Pd per una battuta ... today.it

Bruno Vespa perde la pazienza con Provenzano a Porta a Porta e gli urla “Stia zitto”. Il Pd insorge e chiede alla Rai una presa di distanza dai “toni inaccettabili” del conduttore. - facebook.com facebook

Bruno Vespa urla "Stia zitto" a Provenzano in diretta: il Pd chiede alla Rai una presa di distanza x.com