LIVE Zverev-Fonseca ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | quarto di finale imprevedibile!

Oggi si gioca il primo quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, con la sfida tra Zverev e Fonseca. La partita si sta svolgendo in diretta e può essere seguita aggiornamento dopo aggiornamento. I tifosi sono ancora in attesa di scoprire quale dei due tennisti avanzerà alle semifinali, in un incontro che si preannuncia imprevedibile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del primo quarto di finale della giornata dell’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo. A scendere in campo saranno Alexander Zverev opposto all’astro nascente Joao Fonseca. La testa di serie numero 3 del torneo viene da un periodo tutto sommato discreto sul campo da tennis. Seppur Sinner e Alcaraz gli prendono diverse volte la scena, il teutonico si dimostra sempre un giocatore molto forte da affrontare. Esclusi i primi due tennisti che occupano attualmente il ranking ATP, il nativo di Amburgo è da diversi anni il più quotato in termini di risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile! LIVE Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile ceco sulla strada dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. Fonseca-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingContinua lo stato di apprendistato di Joao Fonseca sul circuito maggiore, almeno a livello di tornei di fascia più elevata possibile. Temi più discussi: LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!; Joao Fonseca v Alexander Zverev LIVE 10/04/2026 | Tennis; RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo. LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del primo quarto di finale della ... oasport.it Fonseca-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingContinua lo stato di apprendistato di Joao Fonseca sul circuito maggiore, almeno a livello di tornei di fascia più elevata possibile. Il brasiliano apre ... oasport.it Fatica ma vince. Jannik Sinner ha sconfitto in tre set il tennista ceco Machac e domani affronterà nei quarti del torneo mille di Montecarlo il canadese Auger-Aliassime. E' il secondo match in programma domani (intorno alle 12.30), dopo Zverev-Fonseca. x.com Fatica ma vince. Jannik Sinner ha sconfitto in tre set il tennista ceco Machac e domani affronterà nei quarti del torneo mille di Montecarlo il canadese Auger-Aliassime. E' il secondo match in programma domani (intorno alle 12.30), dopo Zverev-Fonseca #tenni - facebook.com facebook