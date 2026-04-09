LIVE Berrettini-Fonseca 2-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | brasiliano solido al servizio

Al torneo di Montecarlo, il match tra il giocatore brasiliano e l’avversario italiano si trova sul punteggio di 2-3 nel secondo set. La partita è in corso, con il brasiliano che si sta confermando solido al servizio. La diretta trasmette anche altri incontri in programma, tra cui Sinner contro Machac e Berrettini con Vavassori, entrambi previsti intorno alle 11.

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