LIVE Berrettini-Fonseca 2-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | brasiliano solido al servizio

Da oasport.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Montecarlo, il match tra il giocatore brasiliano e l’avversario italiano si trova sul punteggio di 2-3 nel secondo set. La partita è in corso, con il brasiliano che si sta confermando solido al servizio. La diretta trasmette anche altri incontri in programma, tra cui Sinner contro Machac e Berrettini con Vavassori, entrambi previsti intorno alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) 40-0 Il dritto di Berrettini 30-0 La volèe incrociata di dritto di Berrettini 15-0 Esce il dritto di Fonseca 2-3 Il servizio di Fonseca 40-0 Lunga la risposta di Berrettini 30-0 La volèe di dritto di Fonseca 15-0 Esce la risposta di Berrettini 2-2 Va lungo il rovescio in back di Fonseca 40-30 In rete il rovescio di Fonseca 30-30 Largo il dritto di Berrettini 30-15 In rovescio al corpo di Fonseca 30-0 Lungo il rovescio lungolinea di Fonseca 15-0 In rete il tentativo di palla corta di... 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini fonseca 2 3 atp montecarlo 2026 in diretta brasiliano solido al servizio
© Oasport.it - LIVE Berrettini-Fonseca 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: brasiliano solido al servizio

LIVE Berrettini-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: grande sfida al possibile ‘terzo incomodoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca, valido per...

LIVE Sinner-Fonseca, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: si parte con il brasiliano al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21.

Temi più discussi: Matteo Berrettini - Joao Fonseca al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Berrettini-Fonseca oggi a Monte-Carlo: ecco dove vederla su Sky; Berrettini-Fonseca vale un posto nei quarti: quando e dove vederla; Monte-Carlo ottavi LIVE, Berrettini-Fonseca: la cronaca in diretta giovedì dalle 11.

berrettini fonseca live berrettini fonseca 2LIVE Berrettini-Fonseca 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro perde il primo game del torneoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE ... oasport.it

berrettini fonseca live berrettini fonseca 2Diretta Live Berrettini-Fonseca Montecarlo ottavi di finale: Matteo non vuole smettere di sognareDiretta Live della partita tra Berrettini-Fonseca valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it

Digita per trovare news e video correlati.