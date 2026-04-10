LIVE Zverev-Fonseca 7-5 6-7 2-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio di terzo set

Al torneo di Montecarlo, la sfida tra Zverev e Fonseca è proseguita con il britannico in vantaggio 2-1 nel terzo set, dopo aver concluso i primi due parziali con i punteggi di 7-5 e 6-7. Nel corso del match, nessun giocatore ha ottenuto un break nel terzo set, che si è aperto con un game senza variazioni. Zverev ha messo a segno un diritto incrociato, mentre Fonseca ha risposto con un rovescio lungolinea in rete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Largo il diritto incrociato del numero 40 ATP. 40-0 In rete la risposta di rovescio lungolinea di Fonseca. 30-0 Servizio esterno vincente del teutonico. 15-0 Lungo il diritto incrociato del classe 2006. 1-1 In rete il diritto incrociato del nativo di Amburgo. 40-15 Volée di diritto incrociata e vincente del brasiliano. 30-15 Servizio interno vincente di Fonseca. 15-15 Lunga la risposta di diritto incrociato del tedesco. 0-15 In rete il rovescio lungolinea del numero 40 ATP. 1-0 Lunga la risposta di diritto incrociato del classe 2006. 40-30 Lunga la risposta di rovescio incrociato del carioca. 30-30 Lungo il diritto incrociato del numero 3 ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 6-7, 2-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio di terzo set LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break in avvio di secondo set del tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Largo il rovescio incrociato giocato in recupero di Fonseca. LIVE Berrettini-Fonseca 3-6, 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: tris di break nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!; Joao Fonseca v Alexander Zverev LIVE 10/04/2026 | Tennis; RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo. LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 6-7, 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si va al terzo e decisivo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Serve Fonseca. 5-2 In rete il diritto incrociato del carioca. 5-1 Passante di rovescio lungolinea vincente di ... oasport.it Fonseca sfida Zverev diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVEDopo aver fatto fuori Berrettini senza faticare troppo, il baby Fonseca cerca di stupire ancora e affronta oggi (10 aprile, ore 11) Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Si tratt ... msn.com Bertolucci bacchetta Fonseca per un brutto gesto con Zverev: "Questo lo deve imparare, non va bene!" - facebook.com facebook #Bertolucci bacchetta #Fonseca per un brutto gesto con #Zverev: "Questo lo deve imparare, non va bene!" x.com