LIVE Zverev-Fonseca 4-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il tedesco serve per rimanere nel primo parziale

Al torneo di Montecarlo, nel match tra il tedesco e il suo avversario, il punteggio è di 4-5 e il tedesco sta servendo per rimanere nel primo set. Durante lo scambio, il tedesco ha colpito un diritto incrociato lungo, portando il punteggio a 30-15. Successivamente, il suo avversario ha risposto con una palla corta di diritto incrociata, che si è rivelata vincente, portando il punteggio a 15-15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lungo il diritto incrociato del tedesco. 15-15 Palla corta di diritto incrociata e vincente giocata dal centro del campo del carioca. 0-15 Lungo il rovescio incrociato giocato in difesa del classe 2006. 5-5 In rete il diritto incrociato del brasiliano. 40-0 Rovescio incrociato e vincente giocato dal centro del campo del nativo di Amburgo. 30-0 Largo il diritto incrociato del numero 40 ATP. 15-0 Servizio interno vincente del teutonico. 5-4 In rete la risposta di diritto lungolinea del classe ’97. 40-0 Servizio interno vincente di Fonseca. 30-0 In rete il rovescio incrociato del numero 3 ATP. 15-0 Lungo il diritto incrociato del tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Fonseca, 4-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco serve per rimanere nel primo parziale LIVE Zverev-Fonseca, 4-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: fasi decisive del primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio interno vincente di Fonseca. LIVE Zverev-Fonseca, 2-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si procede on serveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Volée di diritto incrociata e vincente giocata corta del nativo di Amburgo. Temi più discussi: LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!; Joao Fonseca v Alexander Zverev LIVE 10/04/2026 | Tennis; RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo. LIVE Zverev-Fonseca, 4-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco serve per rimanere nel primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Lunga la risposta di diritto lungolinea del numero 3 ATP. 40-0 Servizio esterno vincente del classe 2006. oasport.it Fonseca-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingContinua lo stato di apprendistato di Joao Fonseca sul circuito maggiore, almeno a livello di tornei di fascia più elevata possibile. Il brasiliano apre ... oasport.it Favoloso il programma dei quarti @ROLEXMCMASTERS #Fonseca vs Zverev ha mille temi; #Sinner si riprenderà, dopo il calo di ieri, vs Auger-Aliassime Bublik vs #Alcaraz promette scintille tecniche, e Vacherot vs. De Minaur sarà battaglia vera. Il mio Tenni x.com Fatica ma vince. Jannik Sinner ha sconfitto in tre set il tennista ceco Machac e domani affronterà nei quarti del torneo mille di Montecarlo il canadese Auger-Aliassime. E' il secondo match in programma domani (intorno alle 12.30), dopo Zverev-Fonseca #tenni - facebook.com facebook