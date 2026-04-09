LIVE Berrettini-Fonseca 3-6 2-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | tris di break nel secondo set

Durante il torneo ATP di Montecarlo, si sta svolgendo l'incontro tra Berrettini e Fonseca. Attualmente, il punteggio vede Fonseca avanti 6-3, 3-2 con tre turni di servizio consecutivi vinti nel secondo set. La partita è aggiornata in tempo reale e si sta giocando sul campo principale, con i giocatori impegnati in scambi intensi. È previsto anche il proseguimento del torneo con altri incontri in programma più tardi.

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