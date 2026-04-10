LIVE Zverev-Fonseca 4-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | fasi decisive del primo parziale

Al torneo di Montecarlo del 2026, il match tra Zverev e Fonseca prosegue con il punteggio di 4-4 nel primo set. Attualmente, Fonseca ha ottenuto un punto con un servizio vincente, mentre Zverev ha commesso un errore in rete con il suo rovescio incrociato. La partita si sta avvicinando alle fasi decisive del primo parziale, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio interno vincente di Fonseca. 30-0 In rete il rovescio incrociato del numero 3 ATP. 15-0 Lungo il diritto incrociato del tedesco. 4-4 Servizio esterno vincente del nativo di Amburgo. 40-0 In rete il rovescio incrociato del carioca. 30-0 Palla corta di rovescio lungolinea giocata in uscita dal servizio del classe ’97. 15-0 Diritto incrociato vincente del teutonico. Zverev servirà con palle nuove. 4-3 Lunga la risposta di diritto lungolinea del numero 3 ATP. 40-0 Servizio esterno vincente del classe 2006. 30-0 Palla corta di diritto incrociata e vincente giocata in uscita dal servizio di Fonseca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Fonseca, 4-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: fasi decisive del primo parziale LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, 6-5, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: fasi decisive del primo parziale40-0 In rete il diritto incrociato a giocato in attacco a ridosso del campo del torinese. LIVE Zverev-Fonseca, 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: primo turno di servizio senza problemi per il brasilianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Diritto incrociato e vincente del classe ’97. Temi più discussi: LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!; Joao Fonseca v Alexander Zverev LIVE 10/04/2026 | Tennis; RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo. LIVE Zverev-Fonseca, 3-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si procede on serveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Lunga la risposta di diritto lungolinea del numero 3 ATP. 40-0 Servizio esterno vincente del classe 2006. oasport.it Fonseca-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingContinua lo stato di apprendistato di Joao Fonseca sul circuito maggiore, almeno a livello di tornei di fascia più elevata possibile. Il brasiliano apre ... oasport.it Favoloso il programma dei quarti @ROLEXMCMASTERS #Fonseca vs Zverev ha mille temi; #Sinner si riprenderà, dopo il calo di ieri, vs Auger-Aliassime Bublik vs #Alcaraz promette scintille tecniche, e Vacherot vs. De Minaur sarà battaglia vera. Il mio Tenni x.com Giorno 7 - Venerdì 10 Aprile Quarti di finale Campo: Court Rainier III Ore 11:00: Joao Fonseca vs Alexander Zverev A seguire: Felix Auger-Aliassime vs Jannik Sinner A seguire: Carlos Alcaraz vs Alexander Bublik A seguire: Valentin Vacherot vs Alex de - facebook.com facebook