LIVE Zverev-Fonseca 2-2 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | si procede on serve

Al torneo ATP di Montecarlo, nel match tra Zverev e Fonseca si è arrivati sul punteggio di 2-2. Attualmente si gioca sulla propria battuta e la partita procede senza break. Durante lo scambio, Zverev ha messo a segno una volée di diritto incrociata, conclusa con un colpo giocato corta che ha portato un punto. La partita continua a ritmo sostenuto, con entrambi i giocatori impegnati a mantenere il servizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Volée di diritto incrociata e vincente giocata corta del nativo di Amburgo. 40-0 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete di Zverev. 30-0 Ace esterno del numero 3 ATP. 15-0 Rovescio lungolinea vincente del tedesco. 2-1 Ace esterno del classe 2006. A-40 Volée di diritto lungolinea vincente del carioca. 40-40 Largo il diritto incrociato giocato in attacco del teutonico. Seconda. 40-A In rete il passante di rovescio incrociato di Fonseca. Altra palla break. 40-40 Servizio esterno vincente del nativo di Rio de Janeiro. 30-40 In rete il diritto incrociato del numero 40 ATP. Palla break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Fonseca, 2-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si procede on serve LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del primo quarto di finale... LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’astro nascente brasiliano ci credeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Mancano circa 20 minuti all’inizio del match tra Alexander... Zverev vs Fonseca | ATP Monte Carlo 2026 QF | Tennis Talk Preview Temi più discussi: Joao Fonseca v Alexander Zverev LIVE 10/04/2026 | Tennis; LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!; RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo. Fonseca-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingContinua lo stato di apprendistato di Joao Fonseca sul circuito maggiore, almeno a livello di tornei di fascia più elevata possibile. Il brasiliano apre ... oasport.it Fonseca sfida Zverev diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVEDopo aver fatto fuori Berrettini senza faticare troppo, il baby Fonseca cerca di stupire ancora e affronta oggi (10 aprile, ore 11) Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Si tratt ... corrieredellosport.it Favoloso il programma dei quarti @ROLEXMCMASTERS #Fonseca vs Zverev ha mille temi; #Sinner si riprenderà, dopo il calo di ieri, vs Auger-Aliassime Bublik vs #Alcaraz promette scintille tecniche, e Vacherot vs. De Minaur sarà battaglia vera. Il mio Tenni x.com Giorno 7 - Venerdì 10 Aprile Quarti di finale Campo: Court Rainier III Ore 11:00: Joao Fonseca vs Alexander Zverev A seguire: Felix Auger-Aliassime vs Jannik Sinner A seguire: Carlos Alcaraz vs Alexander Bublik A seguire: Valentin Vacherot vs Alex de - facebook.com facebook