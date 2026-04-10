LIVE Zverev-Fonseca 0-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | primo turno di servizio senza problemi per il brasiliano

Da oasport.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Montecarlo, nel primo turno, il giocatore brasiliano ha ottenuto un vantaggio iniziale contro l’avversario tedesco, vincendo il primo set 1-0. Durante il match, il brasiliano ha mantenuto il servizio senza difficoltà e ha messo a segno alcuni punti con colpi incisivi, tra cui un diritto incrociato vincente e un altro in rete dell’avversario. La partita procede con continui scambi tra i due tennisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Diritto incrociato e vincente del classe ’97. 30-15 In rete il diritto incrociato giocato in uscita dal servizio di Zverev. 30-0 Largo il diritto incrociato del carioca. 15-0 Diritto incrociato vincente del teutonico. 1-0 Altra palla corta di diritto, questa volta incrociata, vincente del numero 40 ATP. 40-0 Palla corta di diritto lungolinea vincente di Fonseca. 30-0 Rovescio lungolinea vincente del classe 2006. 15-0 Servizio esterno vincente del carioca. Ci siamo! Il brasiliano è pronto al servizio. 11:12 I due tennisti stanno ora effettuando la fase di riscaldamento. 11:09 Fonseca ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. 🔗 Leggi su Oasport.it

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