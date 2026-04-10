LIVE Zverev-Fonseca 0-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | primo turno di servizio senza problemi per il brasiliano

Al torneo di Montecarlo, nel primo turno, il giocatore brasiliano ha ottenuto un vantaggio iniziale contro l’avversario tedesco, vincendo il primo set 1-0. Durante il match, il brasiliano ha mantenuto il servizio senza difficoltà e ha messo a segno alcuni punti con colpi incisivi, tra cui un diritto incrociato vincente e un altro in rete dell’avversario. La partita procede con continui scambi tra i due tennisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Diritto incrociato e vincente del classe ’97. 30-15 In rete il diritto incrociato giocato in uscita dal servizio di Zverev. 30-0 Largo il diritto incrociato del carioca. 15-0 Diritto incrociato vincente del teutonico. 1-0 Altra palla corta di diritto, questa volta incrociata, vincente del numero 40 ATP. 40-0 Palla corta di diritto lungolinea vincente di Fonseca. 30-0 Rovescio lungolinea vincente del classe 2006. 15-0 Servizio esterno vincente del carioca. Ci siamo! Il brasiliano è pronto al servizio. 11:12 I due tennisti stanno ora effettuando la fase di riscaldamento. 11:09 Fonseca ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Fonseca, 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: primo turno di servizio senza problemi per il brasiliano LIVE Cobolli-Blockx, 1-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: primo turno di servizio senza problemi per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’astro nascente brasiliano ci credeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Mancano circa 20 minuti all’inizio del match tra Alexander... Temi più discussi: LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!; Joao Fonseca v Alexander Zverev LIVE 10/04/2026 | Tennis; RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo. Fonseca-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingContinua lo stato di apprendistato di Joao Fonseca sul circuito maggiore, almeno a livello di tornei di fascia più elevata possibile. Il brasiliano apre ... oasport.it LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’astro nascente brasiliano ci credeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del primo quarto di finale della ... oasport.it Favoloso il programma dei quarti @ROLEXMCMASTERS #Fonseca vs Zverev ha mille temi; #Sinner si riprenderà, dopo il calo di ieri, vs Auger-Aliassime Bublik vs #Alcaraz promette scintille tecniche, e Vacherot vs. De Minaur sarà battaglia vera. Il mio Tenni x.com Giorno 7 - Venerdì 10 Aprile Quarti di finale Campo: Court Rainier III Ore 11:00: Joao Fonseca vs Alexander Zverev A seguire: Felix Auger-Aliassime vs Jannik Sinner A seguire: Carlos Alcaraz vs Alexander Bublik A seguire: Valentin Vacherot vs Alex de - facebook.com facebook