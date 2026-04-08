LIVE Cobolli-Blockx 1-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | primo turno di servizio senza problemi per l’azzurro

Al torneo di Montecarlo, il match tra un tennista italiano e un avversario è iniziato con entrambi che hanno mantenuto i loro turni di servizio senza difficoltà. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-1, mentre altri incontri sono in corso o in programma nel programma odierno. La diretta streaming è disponibile per aggiornamenti in tempo reale sui vari incontri in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) 15-30 In rete il diritto incrociato del tennista cresciuto a Roma. 15-15 Diritto lungolinea vincente del belga. 15-0 Diritto incrociato e vincente dell’italiano. 1-1 Altro servizio esterno vincente di Blockx. 40-15 Servizio esterno vincente del nativo di Anversa. 30-15 In rete il diritto lungolinea di ”Cobo”. 15-15 Doppio fallo del classe 2005. 15-0 Servizio interno vincente del belga. 1-0 Servizio esterno vincente del numero 16 ATP. 40-15 Diritto lungolinea vincente di Cobolli. 30-15 In rete il diritto incrociato giocato in rincorsa del nativo di Firenze. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Blockx, 1-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: primo turno di servizio senza problemi per l’azzurro LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: ancora un match e poi toccherà all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Ruud a un set dalla vittoria. Poi toccherà all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente belga; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi; Cobolli al 2° turno, Arnaldi eliminato al debutto; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: ancora un match e poi toccherà all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta liveLeggi su Sky Sport l'articolo Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta live ... sport.sky.it Tra gli azzurri oggi in campo anche #Musetti contro il padrone di casa Vacherot e #Cobolli contro il belga Blockx. #RolexMontecarloMasters x.com Verso le 15:30 Lorenzo Musetti sfida Valentin Vacherot, Flavio Cobolli affronta Alexander Blockx. Alle 11 Matteo Berrettini incrocia Daniil Medvedev - facebook.com facebook