Al torneo di Montecarlo, il match tra Sinner e Auger-Aliassime si sta giocando in diretta. L'incontro vede affrontarsi due giocatori con stili diversi, entrambi con punti di forza e incertezze legate al loro stato di forma fisica. La partita si svolge su uno dei campi principali, con il pubblico presente e le telecamere puntate sugli atleti. Le due squadre si sfidano senza pause, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli scambi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner – Auger-Aliassime Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, ed il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 6, valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis. Il match dei quarti di finale di singolare che vedrà protagonista l’azzurro contro il canadese sarà il secondo del programma di venerdì 10 aprile sul Court Rainier III, che si aprirà alle ore 11.00 con il match tra il brasiliano Joao Fonseca ed il tedesco Alexander Zverev. Al termine di questa sfida toccherà a Sinner e Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: avversario scomodo, incognita sul fisico

Atp Montecarlo, Sinner-Auger-Aliassime vale la semifinale: chi è l’avversario e quando giocanoUna sfida intensa e sofferta ma Jannik Sinner abbatte l’ostacolo Machac e si regala i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo.

LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si comincia al termine di Auger-Aliassime-CilicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.

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Si ferma la striscia di set consecutivi, ma non il suo cammino Sinner supera Machac al terzo e conquista un posto nei quarti di finale finale contro Auger-Aliassime @bmwitalia - facebook.com facebook

ATP Montecarlo, Auger-Aliassime torna a sfidare Sinner: riuscirà a invertire la tendenza x.com