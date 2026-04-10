Nel match di secondo turno all’ATP di Montecarlo, il punteggio vede un vantaggio di 5-2 per il giocatore in servizio, che ha ottenuto il break con un doppio fallo dell’avversario. È in corso il secondo set, mentre si attende il prossimo game con il servizio di uno dei due tennisti. La partita si svolge sul centrale del torneo, con le telecamere che trasmettono in diretta gli scambi più significativi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12.00) 5-2 Servizio al corpo, lunga la risposta di diritto del n.7. 40-15 Servizio, diritto e smash per l’italiano. 30-15 Servizio e diritto lungolinea del n.2. 15-15 Scappa via il diritto lungolinea di Sinner. Qui Auger-Aliassime ha provato a spingere con maggior furore. 15-0 Battuta vincente al centro dell’italiano. 4-2 Doppio fallo di Auger-Aliassime. Break di Sinner. 30-40 Altra palla corta di Sinner su cui Aliassime arriva in maniera quasi goffa. 30-30 Palla corta vincente di Sinner con il diritto. 30-15 Prova a spingere Sinner, ma l’accelerazione di diritto incrociato si ferma sul nastro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime 5-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: arriva il break con un doppio fallo

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LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: avversario scomodo, incognita sul fisicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner – Auger-Aliassime Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del...

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Jannik Sinner in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

Inizia il quarto di finale tra SINNER e Auger-Aliassime: il vincitore sfiderà Zverev! x.com