LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3 6-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’azzurro è in semifinale si infiamma la corsa al n1!

Nella giornata di oggi, si stanno svolgendo diverse partite di tennis a Montecarlo, tra cui il match tra il tennista italiano e il suo avversario. L’incontro si è concluso con un risultato di 6-3, 6-4 a favore dell’azzurro, che si è qualificato per le semifinali del torneo. La competizione prosegue con altri incontri, tra cui quelli tra i principali contendenti al titolo e alla classifica mondiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-BUBLIK LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12.00) 15.56 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 15.54 Lo diciamo per completezza: se Bublik battesse Alcaraz, Sinner sarebbe nuovamente n.1 del mondo. 15.53 18 vincenti e 23 errori gratuiti per Sinner. 13-23 il saldo per Auger-Aliassime. 15.53 Sinner torna in semifinale a Montecarlo dopo 2 anni. 15.51 2 ace e 1 doppio fallo per Sinner, che servito il 58% di prime, ottenendo il 79% dei punti. Ottima la resa con la seconda: 71%. 15.50 La semifinale di disputerà sabato 11 aprile alle 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3, 6-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro è in semifinale, si infiamma la corsa al n.1! LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12. LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3, 2-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cancella una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12. Temi più discussi: Live Félix Auger-Aliassime - Jannik Sinner - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/04/2026; Sinner si vedrà su TV8 già oggi a Montecarlo contro Auger-Aliassime? Cosa prevede la decisione di Sky; Dove vedere in tv e streaming Sinner oggi a Montecarlo: il quarto con Auger-Aliassime ai Masters 1000; Sinner-Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Montecarlo. Montecarlo, Sinner elimina Auger-Aliassime con qualità e avanza in semifinale. Domani c'è ZverevDiretta Live della partita tra Sinner e Auger-Aliassime valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it Sinner-Auger Aliassime oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l'azzurro Jannik Sinner scende in campo ancora una volta in singolare, e lo fa nel match che mette in palio un ... oasport.it Sinner in scioltezza, liquidato pure Auger-Aliassime: ora una semifinale stellare a Montecarlo - facebook.com facebook Sinner-Auger Aliassime LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #Sinner #Tennis x.com