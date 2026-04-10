LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3 0-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | primo game del secondo set ai vantaggi

Al torneo di Montecarlo, il match tra Sinner e Auger Aliassime è in corso, con Sinner che ha vinto il primo set 6-3. Nel secondo set, il gioco è appena iniziato e il punteggio vede Auger Aliassime avanti 1-0. Durante il primo game del secondo set, Sinner ha concluso con un ace esterno, il suo primo di questa partita, portandosi a 40-15. Per seguire l’andamento del match, è possibile aggiornare la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12.00) 40-15 Ace esterno per Sinner, il primo della sua partita. 30-15 In rete il diritto inside-out dell’azzurro. 30-0 Servizio esterno e schiaffo al volo vincente dell’italiano. 15-0 Servizio esterno vincente di Sinner. 0-1 Battuta vincente al centro del n.7. A-40 Gratuito di Sinner con il rovescio incrociato che è largo. 40-40 In rete il diritto in contropiede di Auger-Aliassime. 40-30 Risolve con un servizio esterno vincente il canadese. 30-30 Lungo il diritto in avanzamento di Aliassime in uscita dal servizio. Errore grave. 30-15 Battuta vincente al centro di Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3, 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: primo game del secondo set ai vantaggi LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Zverev avanti di un set, a seguire l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12. Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz Highlights | Nitto ATP Final 2025 Final Temi più discussi: Live Félix Auger-Aliassime - Jannik Sinner - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/04/2026; Sinner si vedrà su TV8 già oggi a Montecarlo contro Auger-Aliassime? Cosa prevede la decisione di Sky; Dove vedere in tv e streaming Sinner oggi a Montecarlo: il quarto con Auger-Aliassime ai Masters 1000; Sinner-Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Montecarlo. Sinner-Auger Aliassime oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l'azzurro Jannik Sinner scende in campo ancora una volta in singolare, e lo fa nel match che mette in palio un ... oasport.it Diretta Live Sinner-Auger Aliassime Montecarlo quarti di finale: break di Jannik!Diretta Live della partita tra Sinner e Auger-Aliassime valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it Jannik Sinner in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook Inizia il quarto di finale tra SINNER e Auger-Aliassime: il vincitore sfiderà Zverev! x.com