LIVE Sinner-Auger Aliassime 2-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il canadese risale da 15-40

Al torneo di Montecarlo, il match tra Sinner e Auger Aliassime si trova sul punteggio di 2-1 in favore del tennista italiano. Sinner ha recuperato da una situazione di 15-40, grazie a un colpo di servizio e rovescio con saltello vincente. Nel frattempo, si attende l'inizio del secondo match della giornata tra Paolini e Sakatume, previsto alle 12.00. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATUME (2° MATCH DALLE 12.00) 2-1 Servizio e rovescio con saltello vincente di Sinner. 40-15 Seconda solida al centro, lunga la risposta di diritto del canadese. 30-15 Sinner prova ad alzare la traiettoria con il diritto, ma la palla esce. 30-0 Servizio e diritto lungolinea dell’italiano. 15-0 Palla corta di Sinner, Auger-Aliassime ci arriva male e mette fuori il back di rovescio. 1-1 Largo il diritto lungolinea dell’italiano. A-40 In rete la risposta di rovescio di Sinner. 40-40 Scambio duro. Auger-Aliassime non arretra di un metro e Sinner stecca di rovescio. 30-40 Servizio, rovescio e volée di rovescio vincente di Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime 2-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il canadese risale da 15-40 LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: avversario scomodo, incognita sul fisicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner – Auger-Aliassime Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del... LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona, incognita fisica per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. Temi più discussi: Sinner-Auger-Aliassime, nel primo pomeriggio: vale un posto in semifinale; Sinner si vedrà su TV8 già oggi a Montecarlo contro Auger-Aliassime? Cosa prevede la decisione di Sky; Dove vedere in tv e streaming Sinner oggi a Montecarlo: il quarto con Auger-Aliassime ai Masters 1000; Sinner-Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Montecarlo. Sinner sfida Auger-Aliassime diretta, Masters 1000 Montecarlo quarti di finale oggi LIVEJannik prova a centrare la semifinale dopo la sofferta vittoria con Machac in cui si è interrotta la lunghissima striscia dei 37 set vinti consecutivamente: c'è l'incognita della condizione fisica ... corrieredellosport.it Diretta Live Sinner-Auger Aliassime Montecarlo quarti di finale: Jannik vuole un posto in semifinaleDiretta Live della partita tra Sinner e Auger-Aliassime valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it Jannik Sinner in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook Sinner-Auger Aliassime LIVE alle 13 su Sky #SkySport #MonteCarlo #Sinner #Tennis #SkyTennis x.com