LIVE Paolini-Sakatsume 6-3 1-0 Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA | break in apertura di 2° set

Nella giornata di oggi si sono disputati diversi incontri di tennis, tra cui la sfida tra Paolini e Sakatsume, conclusa con un risultato di 6-3, 1-0 a favore della prima. In un altro match, l’Italia ha ottenuto un punto contro il Giappone con un 1-0. Sono stati anche programmati incontri tra altri tennisti, tra cui Cocciaretto-Uchijima e Sinner-Auger Aliassime, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE 11.00) 30-30 Lungo il rovescio lungolinea in uscita dal servizio 30-15 In corridoio il tentativo di smorzata di Sakatsume. Paolini era partita in anticipo. 15-15 Kick ad uscire vincente per Paolini che ha pizzicato l’incrocio delle righe 0-15 Doppio fallo, il terzo della partita per l’italiana Al servizio Jasmine Paolini 1-0 Break Paolini: scappa in lunghezza il rovescio in uscita dal servizio di Sakatsume. 30-40 Termina in corridoio il rovescio della nipponica. 30-30 Doppio fallo, il primo della partita per la giapponese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sakatsume 6-3, 1-0, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: break in apertura di 2° set LIVE Paolini-Sakatsume 0-1, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: break in apertura per la giapponeseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. LIVE Paolini-Sakatsume 1-1, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. Argomenti più discussi: LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: secondo singolare da non sottovalutare; BJK Cup, Italia-Giappone: Cocciaretto-Uchijima LIVE su SuperTennis; Paolini-Sakatume oggi in tv: si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup, canale, streaming; Billie Jean King Cup 2026: i precedenti delle azzurre contro le giapponesi. DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme la sfida tra Jasmine Paolini e Himeno Sakatsume. La numero 1 d'Italia cerca la vittoria per portare le azzurre sul 2-0 dopo il successo di Cocciaretto. - facebook.com facebook Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - x.com