LIVE Paolini-Sakatsume 1-1 Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA | l’azzurra recupera il break

Nella giornata di oggi si disputano diverse partite di tennis in diretta streaming. Tra gli incontri principali, si segnalano il confronto tra Paolini e Sakatsume, terminato con un parziale di 1-1, e il match tra Italia e Giappone, concluso con un risultato di 1-0. Sono inoltre in corso le sfide tra Cocciaretto e Uchijima, e tra Sinner e Auger Aliassime, rispettivamente dalle 12 e dalle 11 del mattino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE 11.00) 15-15 Scappa in lunghezza il rovescio di Paolini 15-0 Splendida seconda in slice di Paolini. In rete la risposta di Sakatsume 1-1 Break Paolini: l’azzurra risponde bene ed incrocia con il rovescio. Sakatsume perde il controllo del colpo. La giapponese può recriminare per quello schiaffo al volo uscito di poco 40-A Risposta sulla riga per Paolini. Sakatsume non riesce a superare la rete con il colpo in contro-balzo 40-40 Come sta giocando Sakatsume. La giapponese tiene bene sulle accelerazioni di Paolini e poi cambia con il rovescio lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sakatsume 1-1, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra recupera il break LIVE Paolini-Sakatsume 0-1, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: break in apertura per la giapponeseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: la leader azzurra scende in campoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. Temi più discussi: LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: secondo singolare da non sottovalutare; BJK Cup, Italia-Giappone: Cocciaretto-Uchijima LIVE su SuperTennis; Billie Jean King Cup: le azzurre bi-campionesse domani ripartono dal Giappone; Paolini-Sakatume oggi in tv: si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup, canale, streaming. LIVE Paolini-Sakatsume 0-0, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: entrano in campo le giocatriciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE ... oasport.it Paolini sfida Sakatsume nel secondo singolare chiave per l'Italia in BJK CupJasmine Paolini inaugura la stagione sulla terra rossa di Velletri affrontando Himeno Sakatsume nella Billie Jean King Cup ... it.blastingnews.com DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme la sfida tra Jasmine Paolini e Himeno Sakatsume. La numero 1 d'Italia cerca la vittoria per portare le azzurre sul 2-0 dopo il successo di Cocciaretto. - facebook.com facebook Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - x.com