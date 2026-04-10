LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si separa il gruppo di testa

Sul circuito dei Paesi Baschi, la corsa di oggi prosegue con il gruppo di testa che si sta dividendo. Attualmente, il leader tra i ciclisti in fuga è Guillaume Martin, che sta cercando di mantenere il vantaggio sugli inseguitori. La gara è in fase decisiva, con diversi atleti pronti a provare l’attacco finale. La diretta continua a seguire da vicino gli sviluppi di questa tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Adesso in testa ci sono Guillaume Martin ( Groupama–FDJ ), Clément Braz Afonso ( Groupama–FDJ ), Haimar Etxeberria ( Caja Rural–Seguros RGA ), Hugo Houle ( Israel–Premier Tech ), Samuel Fernández ( Caja Rural–Seguros RGA ), Tijmen Graat ( Visma–Lease a Bike ), Menno Huising ( Visma–Lease a Bike ) e Steven Kruijswijk ( Visma–Lease a Bike ) 14.08 Si separa il gruppo di testa! 14.06 Attenzione, ancora movimenti nel gruppo. 14.04 Il gruppo ora ha un margine di 3’30” sul plotone. Fase in discesa adesso dopo il secondo GPM di giornata. 14.02 Sono in tutto trentasei gli uomini che hanno raggiunto il fuggitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si separa il gruppo di testa Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: undici uomini in testa, vicino il gruppo con Seixas Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ripreso McNulty, si riavvicina il gruppo maglia gialla Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Seconda Tappa. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia in quota. Seixas per chiudere i contiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro dei ... oasport.it Il Giro dei Paesi Baschi ha perso anche Juan Ayuso: ora, a una tappa dalla fine della corsa, sembra che nessuno possa togliere la vittoria della classifica generale a Paul Seixas. Ma vediamo prima i dettagli della frazione odierna, la numero 5. - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, Alex Aranburu: “Non mi aspettavo l’attacco di Izagirre dietro di me. Quando l’ho visto, mi sono sorpreso” x.com