LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ripreso McNulty si riavvicina il gruppo maglia gialla

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con aggiornamenti in diretta. Durante la corsa, un corridore è stato ripreso in fuga, mentre il gruppo maglia gialla si è progressivamente riavvicinato. Più tardi, gli altri attaccanti sono rientrati nel plotone, che si è ristretto e tornato compatto. La situazione si sviluppa nel corso della giornata con continui cambi di ritmo e posizionamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32 Rientrano gli altri attaccanti, il gruppo torna compatto. 16.31 Lo segue un pimpante Scaroni. 16.30 Davanti scatta Quinn Simmons (Lidl-Trek). 16.30 Seixas nelle prime posizioni del gruppo. 16.28 Nel gruppo principale si muove la Visma Lease a Bike. 16.27 Si risale verso l’Elorritxueta. 16.26 Grazie al lavoro della Bahrain, il gruppo maglia gialla ha un ritardo di 1’30” dalla fuga. 16.24 Ritorna compatto il gruppetto dei fuggitivi. 16.22 Ripreso dagli inseguitori McNulty. 16.18 Scende anche il ritardo del gruppo maglia gialla ora a 2’30”. 16.15 40 chilometri al termine, a McNulty resta 1? sui 33 inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ripreso McNulty, si riavvicina il gruppo maglia gialla Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: McNulty al comando della corsa Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: McNulty prosegue la sua azione in solitaria Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro dei Paesi Baschi 2026: tappe, calendario e dove vederlo in streaming; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: McNulty prosegue la sua azione in solitariaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18 Scende anche il ritardo del gruppo maglia gialla ora a 2'30. 16.15 40 chilometri al termine, a McNulty ... oasport.it Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Galdakao-Galdakao: orari, percorso, favoriti. Seixas contro tuttiQuarta frazione al Giro dei Paesi Baschi 2026. Appuntamento oggi con la tappa che parte ed arriva in quel di Galdakao. Andiamo a scoprirla nel dettaglio ... oasport.it DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Quarta Tappa x.com Isaac del Toro è stato costretto ad abbandonare il Giro dei Paesi Baschi dopo una brutta caduta nella terza tappa; il dottor Adrian Rotunno, direttore medico della UAE Team Emirates-XRG, ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni. - facebook.com facebook