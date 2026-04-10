LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Kruijswijk e Veistroffer al comando della corsa

Oggi si svolge una tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con i corridori ancora in corsa e aggiornamenti in tempo reale. Al momento, Kruijswijk e Veistroffer si trovano in testa alla gara. La velocità media fino a questo punto è di 38,8 kmh e mancano circa cento chilometri alla conclusione della tappa. La corsa continua con le squadre impegnate in questa fase centrale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 La velocità media aggiornata è di 38,8 kmh. 15:16 Mancano cento chilometri alla fine della tappa. 15:13 Al comando della corsa ci sono ora: Steven Kruijswijk (Team Visma Lease a Bike) e Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché). 15:10 Il gruppo con i primi della classifica generale accusa un ritardo, all’ultimo rilevamento, di 4’45” 15:07 Il vantaggio dell’olandese sul più immediato inseguitore è di 15”. 15:04 All’inseguimento del fuggitivo c’è il francese Baptiste Veistroffer della Lotto Intermarché. 15:01 La prossima asperità da affrontare sarà la salita di Kalbario (2.4km al 7.5%). 14.58 Il vantaggio di Kruijswijk è di un minuto e venti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kruijswijk e Veistroffer al comando della corsa LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kruijswijk al comando della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 La prossima asperità da affrontare sarà la salita di Kalbario (2. Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: McNulty al comando della corsa Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Seconda Tappa. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kruijswijk e Veistroffer al comando della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 La velocità media aggiornata è di 38,8 km/h. 15:16 Mancano cento chilometri alla fine della tappa. 15:13 ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it Il Giro dei Paesi Baschi ha perso anche Juan Ayuso: ora, a una tappa dalla fine della corsa, sembra che nessuno possa togliere la vittoria della classifica generale a Paul Seixas. Ma vediamo prima i dettagli della frazione odierna, la numero 5. - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, Alex Aranburu: “Non mi aspettavo l’attacco di Izagirre dietro di me. Quando l’ho visto, mi sono sorpreso” x.com