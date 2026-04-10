LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Kruijswijk e Veistroffer al comando della corsa

Da oasport.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge una tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con i corridori ancora in corsa e aggiornamenti in tempo reale. Al momento, Kruijswijk e Veistroffer si trovano in testa alla gara. La velocità media fino a questo punto è di 38,8 kmh e mancano circa cento chilometri alla conclusione della tappa. La corsa continua con le squadre impegnate in questa fase centrale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 La velocità media aggiornata è di 38,8 kmh. 15:16 Mancano cento chilometri alla fine della tappa. 15:13 Al comando della corsa ci sono ora: Steven Kruijswijk (Team Visma Lease a Bike) e Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché). 15:10 Il gruppo con i primi della classifica generale accusa un ritardo, all’ultimo rilevamento,  di  4’45” 15:07 Il vantaggio dell’olandese sul più immediato inseguitore è di 15”. 15:04 All’inseguimento del fuggitivo c’è il francese Baptiste Veistroffer della Lotto Intermarché. 15:01 La prossima asperità da affrontare sarà la salita di Kalbario (2.4km al 7.5%). 14.58 Il vantaggio di Kruijswijk è di un minuto e venti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kruijswijk al comando della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 La prossima asperità da affrontare sarà la salita di Kalbario (2.

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