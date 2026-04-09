Oggi si svolge una tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. Durante la corsa, il corridore statunitense ha mantenuto la testa della gara, mentre il colombiano ha deciso di ritirarsi dalla competizione. La corsa prosegue con altri atleti ancora in gara, senza ulteriori dettagli sui motivi dei ritiri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Si ritira anche il colombiano Sergio Higuita della XDS Astana Team. 14.58 Mancano 100 chilometri alla conclusione della frazione odierna. 14:56 Il vantaggio del corridore americano sul gruppo dei big è di 17”. 14.53 Lo statunitense Brandon McNulty della UAE Team Emirates-XRG prova l’azione solitaria. 14:50 La velocità media aggiornata è di 41,7 kmh. 14:46 I corridori attardati recuperano il terreno perduto e il gruppo torna compatto. 14:43 Il corridore iberico, vittima di una nuova caduta dopo quella della Parigi-Nizza, ha deciso di ritirarsi. 14:40 Lo spagnolo Jaun Ayuso della Lidl-Trek ha abbandonato la corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: McNulty al comando della corsa

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Arrieta e Laurance al comando della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini al comando della garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Bruno Armirail, in questo momento, sarebbe il nuovo leader della classifica generale.

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Isaac del Toro è stato costretto ad abbandonare il Giro dei Paesi Baschi dopo una brutta caduta nella terza tappa; il dottor Adrian Rotunno, direttore medico della UAE Team Emirates-XRG, ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni. - facebook.com facebook