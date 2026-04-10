Alle 15:01, durante la corsa in diretta, si segnala che la prossima asperità da affrontare sarà la salita di Kalbario. La gara dei Paesi Baschi 2026 prosegue con i corridori impegnati in tappe che prevedono salite e tratti impegnativi. Al momento, il ciclista Kruijswijk si trova in testa alla corsa, mantenendo il vantaggio sugli inseguitori. La competizione continua a tenere alta l'attenzione degli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 La prossima asperità da affrontare sarà la salita di Kalbario (2.4km al 7.5%). 14.58 Il vantaggio di Kruijswijk è di un minuto e venti. 14.56 Rimane solo Steven Kruijswijk (Team Visma Lease a Bike) davanti. Il gruppo di inseguitori torna ad essere di 28 corridori. 14.55 Attenzione, recupera il gruppone! 14.54 Ricordiamo la composizione del gruppo di testa: Lorenzo Fortunato ( Astana Qazaqstan Team ), Ibon Ruiz ( Equipo Kern Pharma ), Juan Pedro López ( Movistar Team ), Raúl García Pierna ( Movistar Team ), Alex Aranburu ( Cofidis ) e Markel Beloki ( EF Education–EasyPost) e Steven Kruijswijk (Team Visma Lease a Bike). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kruijswijk al comando della corsa

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