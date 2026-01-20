LIVE Paolini-Frech Australian Open 2026 in DIRETTA | 2° turno pieno di insidie

Benvenuti alla diretta del secondo turno degli Australian Open 2026, con il match tra Jasmine Paolini e Magdalena Frech. Seguiremo in tempo reale gli sviluppi di questa sfida, offrendo aggiornamenti precisi e puntuali. Restate con noi per tutte le variazioni del punteggio e le principali azioni, per vivere al meglio questa partita di grande livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno degli Australian Open 2026 tra Jasmine Paolini e la polacca Magdalena Frech. Terzo confronto diretto tra le due con la situazione ferma sull'1 pari dopo la vittoria sulla terra rossa di Madrid nel 2023 della polacca, ed il successo dell'azzurra pochi mesi più tardi sul cemento di Cleveland. La vincente della sfida troverà al terzo turno una tra l'americana Iva Jovic e l'australiana Priscilla Hon. Paolini, trentenne toscana, si presenta all'appuntamento con il secondo turno del primo Major stagionale a margine della comoda vittoria sulla bielorussa Sasnovich.

