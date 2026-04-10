LIVE Cocciaretto-Uchijima Italia-Giappone BJK 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del primo singolare

Tra pochi minuti si svolge il primo singolare della partita tra giocatrici italiane e giapponesi, con aggiornamenti in tempo reale disponibili tramite la diretta. Contestualmente, sono previsti altri incontri, tra cui il secondo match tra un tennista italiano e uno giapponese, e un altro tra due atleti di livello internazionale. La manifestazione si svolge nell'ambito di un torneo di livello internazionale, con tutte le sfide che si svolgono sul campo principale.

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