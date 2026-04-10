LIVE Cocciaretto-Uchijima Italia-Giappone 0-0 BJK 2026 in DIRETTA | si parte con l’azzurra al servizio

Alle ore 12 si è aperto il primo incontro tra la tennista italiana e l’avversaria giapponese, con l’italiana al servizio. La partita si sta svolgendo senza che siano stati registrati punti fino a questo momento. Contestualmente, sono in programma altri incontri, tra cui uno tra due giocatori di nazionalità diversa, con inizio previsto alle 11, e un secondo match tra due tennisti di origine diversa alle 12.

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