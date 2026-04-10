LIVE Cocciaretto-Uchijima Italia-Giappone 0-0 BJK 2026 in DIRETTA | a breve l’ingresso in campo delle squadre

Al momento non sono disponibili aggiornamenti sul risultato tra Cocciaretto e Uchijima, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Le squadre stanno per entrare in campo per il match che fa parte di un torneo tra Italia e Giappone. Nel frattempo, sono in programma altri incontri, tra cui quelli di Paolini contro Sakatuma e Sinner contro Auger Aliassime, che si svolgeranno nelle prossime ore.

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