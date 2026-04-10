LIVE Cocciaretto-Uchijima 7-5 Italia-Giappone 0-0 BJK in DIRETTA | l’azzurra conquista un sofferto primo set

Nella partita di apertura, Cocciaretto ha conquistato il primo set contro Uchijima con il punteggio di 7-5, mentre il punteggio tra Italia e Giappone è ancora sullo zero a zero. Sul fronte del torneo di calcio, la sfida tra le squadre di club sta andando avanti, con un aggiornamento in tempo reale. Inoltre, sono in programma altri incontri di tennis, con Paolini che affronta Sakatume e Sinner che gioca contro Auger-Aliassime, entrambi a partire dalle ore 12.

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