LIVE Cocciaretto-Uchijima 4-3 Italia-Giappone 0-0 BJK 2026 in DIRETTA | l’azzurra conduce senza break

Al momento, sul campo di gioco si trova in corso un incontro tra un’atleta italiana e una avversaria giapponese, con il punteggio di 4-3 a favore dell’italiana. La partita tra le due atlete prosegue senza che nessuna delle due abbia subito un break. Contestualmente, si stanno svolgendo anche altri incontri, tra cui uno tra un giocatore e un avversario canadese, con aggiornamenti disponibili tramite una diretta online.

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