LIVE Cocciaretto-Uchijima 3-2 Italia-Giappone 0-0 BJK 2026 in DIRETTA | l’azzurra conduce senza break

Attualmente si svolgono le partite di tennis tra Cocciaretto e Uchijima, con il punteggio di 3-2 in favore dell’azzurra. La sfida tra Italia e Giappone è ancora in parità sul punteggio complessivo di 0-0. In contemporanea, si stanno giocando altri incontri, tra cui Paolini contro Sakatume e Sinner contro Auger Aliassime, con i rispettivi secondi match iniziati questa mattina. Gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

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