LIVE Cocciaretto-Uchijima 7-5 6-2 Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA | la marchigiana regala il primo punto alle azzurre

Nella prima giornata di incontri di singolare femminile alla BJK Cup, la tennista italiana ha conquistato il primo punto battendo l’avversaria giapponese in due set, con i parziali di 7-5 e 6-2. La partita si è svolta in diretta, mentre sono previste altre sfide tra i due paesi, tra cui un match maschile e un altro di singolare femminile, programmati in sequenza.

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