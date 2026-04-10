LIVE Cocciaretto-Uchijima 7-5 6-2 Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA | la marchigiana regala il primo punto alle azzurre

Da oasport.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima giornata di incontri di singolare femminile alla BJK Cup, la tennista italiana ha conquistato il primo punto battendo l’avversaria giapponese in due set, con i parziali di 7-5 e 6-2. La partita si è svolta in diretta, mentre sono previste altre sfide tra i due paesi, tra cui un match maschile e un altro di singolare femminile, programmati in sequenza.

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