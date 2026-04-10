LIVE Cocciaretto-Uchijima 7-5 4-1 Italia-Giappone 0-0 BJK Cup in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurra

Attualmente, la partita tra Cocciaretto e Uchijima procede con l'azzurra in vantaggio per 7-5 e 4-1. La sfida tra Italia e Giappone nella BJK Cup è ancora ferma sul punteggio di 0-0. È in corso anche la diretta di altri incontri, tra cui Paolini-Sakatume e Sinner-Auger Aliassime, programmati rispettivamente dalle 12.00 e dalle 11.00. Gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

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