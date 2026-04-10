Al torneo ATP di Montecarlo, si sta disputando la partita tra Alcaraz e Bublik, con aggiornamenti in tempo reale. Contestualmente, Sinner ha vinto contro Aliassime. A breve, l’incontro tra l’iberico e il kazako. Il giudice di sedia sarà Renaud Lichtenstein, francese. Puoi cliccare per aggiornare la diretta in modo continuativo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:55 Il giudice di sedia Renaud Lichtenstein, francese, sarà il giudice di sedia dell’incontro. 15:52 Finisce qui la partita tra l’altoatesino e il canadese. Il classe 2001 si porta a casa il match con il risultato finale di 6-3 6-4. A breve scenderanno in campo Alcaraz e Bublik. Rimanete sintonizzati! 15:00 Il primo set della sfida tra Sinner e Auger-Aliassime è andato all’italiano con lo score di 6-3. Qualora si dovesse aggiudicare anche il secondo sarà in seguito la volta del numero 1 ATP opposto al kazako. 13:58 È appena terminato il primo incontro della giornata sul ”Campo Rainier III”. Zverev ha sconfitto Fonseca in tre set per 7-5 6-7 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner si afferma su Aliassime. A breve l’iberico contro il kazako

LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner è sopra di un set con Aliassime. Poi sarà la volta del numero 1 ATP opposto al kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:00 Il primo set della sfida tra Sinner e Auger-Aliassime è andato all’italiano con lo score di 6-3.

LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’estro del kazako impensierirà il n.1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale in...

Temi più discussi: Live Carlos Alcaraz - Alexander Bublik - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/04/2026; LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile kazako sogna una partita alla pari; Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik; Alcaraz vince in tre set contro Etcheverry ed è ai quarti di Montecarlo: affronterà Bublik.

LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner si afferma su Aliassime. A breve l’iberico contro il kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:55 Il giudice di sedia Renaud Lichtenstein, francese, sarà il giudice di sedia dell'incontro. 15:52 Finisce ... oasport.it

Alcaraz sfida Bublik diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVELo spagnolo affronta il kazako ai quarti del torneo monegasco: in palio c'è la qualificazione in semifinale e la difesa del primato nel ranking Atp dall'assalto di Sinner. Tutti gli aggiornamenti in t ... corrieredellosport.it

Alcaraz sfida Bublik diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVE - facebook.com facebook

#Alcaraz sfida #Bublik diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVE x.com